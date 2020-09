Covid-19 : bientôt des mesures "encore plus fortes" à Marseille et en Guadeloupe ?

"Certains territoires devront faire l'objet de décisions la semaine prochaine si la situation ne s'améliore pas", a déclaré le ministre de la Santé. "Dans les territoires où des mesures fortes ont déjà été prises, particulièrement à Marseille et en Guadeloupe, si la situation ne s'améliore pas, il faudra sans doute prendre des mesures encore plus fortes."

Marseille et la Guadeloupe dans l’œil du cyclone. Les autorités scrutent avec une attention toute particulière et une inquiétude non dissimulée l'évolution de la situation épidémique sur ces deux territoires qui ont déjà fait l'objet de mesures plus rigoureuses en début de semaine.

Olivier Véran a cité, pour ces territoires, deux dispositions qui pourraient être retenues par les préfets. "Ces mesures seront décidées au niveau local, mais je pense en particulier à la possible fermeture des bars, ou à l'interdiction de rassemblement public", a-t-il précisé.

Depuis ce week-end en Guadeloupe, et depuis lundi à Marseille et à Bordeaux, les autorités locales ont déjà pris une série de décisions contraignantes, dont la fermeture en soirée des parcs et jardins, la limitation de la jauge à 1000 personnes pour les événements organisés ou encore la fermeture nocturne des bars et restaurants. Ces dispositifs devraient également être adoptés à Lyon et à Nice dans les prochains jours.