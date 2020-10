Covid-19 : Emmanuel Macron interviewé sur la situation sanitaire mercredi à 19h55 sur TF1, LCI et France 2

Nouveau coup de vis en vue ? A l'heure où l'épidémie ne cesse de gagner du terrain en France, Emmanuel Macron va s'exprimer mercredi soir. Le président de la République va en effet accorder une interview à TF1 et France 2 mercredi à partir de 19H55.

Le chef de l'Etat sera interrogé en direct de l'Elysée par Gilles Bouleau (TF1) et Anne-Sophie Lapix (France 2), selon un communiqué commun. L'entretien, qui sera également diffusé sur LCI, franceinfo et TV5 Monde, "portera notamment sur la situation sanitaire et économique du pays, alors que la France fait face à une recrudescence de l'épidémie" de Covid-19, ont précisé TF1 et France 2.