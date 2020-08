Gratuité, sanctions, dérogations... Les questions que pose le port obligatoire du masque en entreprise

Une décision prise par le ministère du Travail, qui se base sur les indicateurs épidémiologiques en hausse observés par Santé Publique France, et sur les recommandations du Haut conseil de la santé publique (HCSP). Reste à bien comprendre la mesure et sa mise en oeuvre sur le terrain. LCI tente pour cela de répondre à quelques unes de vos interrogations.

Les employeurs dits "particuliers" sont également concernés. Si vous embauchez un ou une aide ménagère, un ou une garde d'enfants, "vous répondez comme tout employeur du code du Travail, donc bien évidemment il faut mettre des masques et du gel hydroalcoolique à disposition de votre personnel de maison", tranche Me Roche-Blave.

C'est un point sur lequel le gouvernement va devoir être plus précis. Le ministère du Travail a déclaré ce matin vouloir une "systématisation du port du masque dans tous les espaces clos partagés", que ce soit les salles de réunion, open space, couloirs, vestiaires, cafés, etc. Seule exception : pas de masque nécessaire pour une personne seule dans un bureau individuel.

Si les locaux ne permettent pas de respecter une distanciation suffisante entre les employés, le télétravail reste donc "recommandé" par le HCSP, et par le ministère du Travail. Le gouvernement rappelle par ailleurs que la pratique du télétravail à deux avantages : limiter la densité dans les locaux des entreprises, et diminuer l'affluence dans les transports en commun.

"Le port du masque ne doit surtout pas se substituer aux autres gestes barrières", insiste Didier Lepelletier, co-président du groupe de travail Covid-19 au Haut conseil de la Santé publique. Lavage régulier des mains, des objets ou des espaces de travail, restent indispensable, comme l’aération des locaux et la gestion des flux de personnes. "Surtout, le masque ne dispense pas de respecter la distanciation physique. Cette mesure ne doit pas permettre de dire on abolie le mètre de distance et on peut remettre tout le monde au bureau", s'inquiète le professeur d’Hygiène hospitalière du CHU de Nantes.

Et pour les employeurs qui ne respecteraient pas leurs nouvelles obligations ? "On organisera un contrôle classique par l’inspection du travail, avec la procédure classique de droit commun", répond le secrétariat d'Etat du ministère du Travail.

Des raisons de santé, un inconfort voire une insuffisance respiratoire, peuvent-il être le motif d'une dérogation ? "Si le masque est déclaré comme contre-indiqué, ce n'est jamais à l'initiative de l'employé ou de l'employeur mais uniquement du médecin du travail", affirme Me Roche-Blave. "C'est le seul en mesure de déclarer un salarié vulnérable, apte ou inapte à son poste dans les conditions de son entreprise, et qui pourra proposer des aménagements nécessaires".

Cependant, selon son intime conviction, "moins il y a d’aménagements et d’exceptions, mieux ce sera". Notamment pour éviter de rendre une situation, déjà anxiogène, encore plus incertaine, faisant monter le stress et l'angoisse chez certains employés, avec de lourds risques psycho-sociaux à la clé. "Le masque aurait dû s'imposer de lui-même, mais les Français ont eu besoin qu'on les oblige", regrette l'avocat. "Maintenant qu'on a une loi claire, on doit arrêter de se poser la question et généraliser le port du masque dans tous les espaces clos".