COVID-19 : l'évolution de la situation en Europe est "très préoccupante" d'après l'OMS

Ce sont des prévisions pour le moins inquiétantes. L’Organisation mondiale de la santé a averti les pays européens. Si des "stratégies prolongées d'assouplissement" des restrictions étaient menées en Europe, des niveaux de mortalité "quatre à cinq fois supérieurs à ceux d'avril" pourraient survenir "d'ici janvier", a alerté Hans Kluge, le directeur de la branche Europe de l'OMS.

"Le nombre de cas par jour augmente, les admissions à l'hôpital aussi. Le Covid est désormais la cinquième cause de décès et la barre des 1.000 décès par jour a été atteinte", a affirmé le directeur. "Si nous enregistrons deux à trois fois plus de cas par jour par rapport au pic d'avril, nous observons toujours cinq fois moins de décès", a-t-il tout de même tempéré. Cet écart entre le nombre de décès et le nombre de cas enregistrés s’explique par la stratégie de dépistage, plus dense qu’au printemps, ainsi que par une augmentation du nombre de cas de contaminations chez les jeunes, moins vulnérables.