Covid-19 : le masque chirurgical lavé et réutilisé, plus efficace que celui en textile ?

Affolé par l'augmentation du nombre de masques chirurgicaux de contrefaçon en circulation, ainsi que ceux jetés dans la rue et dans la nature, Philippe Vroman a battu en brèche une idée jusque-là portée par les plus sérieuses institutions de santé, en assurant que le masque chirurgical pouvait finalement être lavé et réutilisé.

"Le masque chirurgical est très efficace en terme de filtrage, rappelle l'enseignant-chercheur au laboratoire Gemtex de l'Ensait à Roubaix. Même après avoir été lavé, il reste plus efficace que les autres", a-t-il assuré à France Bleu Nord. Ce discours vient bousculer l'idée répandue que l'opinion publique se faisait des masques chirurgicaux, présentés jusque-là comme à usage unique. Alors, en quoi est-il plus efficace que les autres ? Et comment le reste-t-il après lavage ?

L'efficacité, même après avoir été porté, du masque chirurgical s'expliquerait par deux raisons : sa matière, d'abord - le Melt Blown -, ainsi que sa charge électrostatique. Le Melt Blown, tout d'abord, est une sorte de voile non tissé qui constitue l'une des trois épaisseurs du masque. Ce tissu a un pouvoir filtrant très élevé. Il filtre 95 % des particules extrêmement fines (3 microns et moins). A cela s'ajoute, ensuite, la charge électrostatique qui augmente encore sa capacité de filtration. Le masque peut alors filtrer des particules mesurant 0,1 micron : infiniment petites, donc. C'est pourquoi, le milieu médical s'en est emparé.