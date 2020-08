Covid-19 : département en état d'alerte, qu'est-ce que cela signifie et qui est concerné ?

Au 18 août 2020, près d’un tiers des départements dépassent le seuil de vigilance, en particulièrement en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, explique Santé Publique France dans son bilan quotidien. L'agence recense 28 départements en situation de vulnérabilité modérée : Essonne, Gard, Gironde, Haute-Garonne, Haute-Savoie, Hérault, Ille-et-Vilaine, Loiret, Mayenne, Mayotte, Meurthe et Moselle, Nord, Oise, Réunion, Rhône, Sarthe, Seine et Marne, Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse, Val d’Oise, Seine-Saint-Denis, Hauts-de Seine, Val-de-Marne et Yvelines.

Sur la carte mise en ligne par Santé Publique France, actualisée le 15 août, cinq départements ont dépassé le seuil d'alerte en France. Le taux d'incidence le plus élevé est observé en Guyane, avec 106,3 tests positifs pour 100.000 habitants en une semaine. Puis viennent les Bouches-du-Rhône (82,6), Paris (75,1), la Sarthe (52,5) et le Val-de-Marne (52,1). Mais dans le bilan quotidien du 18 août, la Sarthe et le Val-de-Marne n'y étaient plus.

Contacté par LCI, Santé publique France affirment que "les prochaines données de surveillance seront publiées en fin de semaine dans le point épidémiologique hebdomadaire".