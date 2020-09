Départements rouges, taux d'incidence, vulnérabilité... A quelle carte de l’épidémie se fier ?

Depuis mardi, tous les salariés travaillant dans des lieux clos ont pour obligation de porter un masque toute la journée. Toutefois, à chaque règle son exception. Dans les départements où le virus circule moins, il est possible de retirer "temporairement" son masque. Pour savoir si votre département est concerné, le ministère du Travail a réparti la France en trois couleurs. En vert se trouvent les départements avec un taux d’incidence inférieur à 10 cas pour 100.000 habitants, en orange entre 10 et 50 cas, et en rouge les départements où le virus circule plus largement, avec plus de 50 cas pour 100.000 habitants, et dans lesquels le retrait momentané du masque semble presque impossible. Problème : il n’existe, à ce jour, aucune carte avec de telles couleurs.

Le code couleur a en effet été mis de côté par les autorités sanitaires. Avant et pendant le processus de déconfinement, l’ancien Premier ministre Édouard Philippe présentait régulièrement aux Français des cartes dont les couleurs étaient basées sur différents indicateurs, tels que la tension hospitalière ou le facteur de reproduction du virus, entre autres. Ainsi, avant le 11 mai, tous les départements du Grand Est, des Hauts-de-France, de la Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que Mayotte, figuraient en rouge. Au moment de la deuxième phase du déconfinement, le 28 mai, toute la France était cette fois en vert, à l’exception de l’Île-de-France, de Mayotte et de la Guyane, classés en orange.