Reprise des cours le 11 mai : le retour progressif à l’école en quatre questions

"La situation actuelle creuse des inégalités (…) c’est pourquoi nos enfants doivent pouvoir retrouver le chemin des classes", a justifié le chef de l'Etat, en écho aux difficultés traversées par les familles les plus modestes pour permettre à leurs élèves de suivre les cours en ligne. Le ton était clair mais le propos trop général pour répondre à toutes les interrogations et les inquiétudes des professeurs comme des parents.

Sans entrer dans les détails, Emmanuel Macron a précisé que cette réouverture des établissements scolaires d’ici quatre semaines nécessiterait "des règles particulières, (d’) organiser différemment le temps et l’espace, bien protéger nos enseignants et nos enfants avec le matériel nécessaire".

Ce qui est sûr, c’est que cette réouverture se fera en plusieurs temps, et non "du jour au lendemain", selon les mots du ministre de l’Éducation au lendemain de l’allocution présidentielle. En clair, toutes les écoles n’ouvriront pas leurs portes lundi 11 mai et toutes les classes ne reprendront pas non plus en même temps.

Et en attendant cette date, le plus gros du travail reste à faire pour l’exécutif. La priorité avant la reprise est de "nettoyer les locaux", puis de préparer "travail pédagogique" qui sera "très personnalisé", a promis Jean-Michel Blanquer au micro de France 2. Le ministre a indiqué qu'il se réunirait "dès aujourd’hui" avec les différentes organisations syndicales pour discuter des conditions sanitaires permettant la reprise des cours : "Nous avons à définir cette façon dont ça va se passer progressivement. C’est pourquoi nous avons deux semaines devant nous pour travailler à cela".