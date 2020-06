"Ne pas se préparer à une deuxième vague serait une faute majeure" : Jérôme Salomon auditionné par la commission d'enquête

Ces trois heures d’audition ont été parsemées de chiffres et de questions-réponses sur les stocks de masques, de quoi perdre l’ensemble des députés. La présidente s’est même vue obligée de rappeler à tous le rôle de la commission, répondre à la question : "Est-ce que le pays était prêt ?".

Tout au long de son audition, Jérôme Salomon a tenu à faire passer le message suivant : l’épidémie n’est pas terminée et si jamais elle repart de plus belle, le pays est prêt. "La première vague épidémique s’achève en Europe et en métropole mais l’épidémie est loin d’être terminée et le virus circule toujours de façon hétérogène", a rappelé le numéro deux du ministère de la Santé. "Nous devons anticiper un rebond voire une deuxième vague épidémique cet automne ou cet hiver. Ne pas s’y préparer serait une faute majeure." Là-dessus, Jérôme Salomon a illustré son propos par un chiffre : 3,4 milliards, soit le nombre de masques commandés par le gouvernement pour faire face à une éventuelle reprise de l’épidémie.