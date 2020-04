"On pourra faire du stockage de lait", assure le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume

Le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume était l’invité d’Elizabeth Martichoux ce jeudi 23 avril. Hier, la Commission européenne a répondu à l’appel de nombreux pays, et notamment la France, en dévoilant de nouvelles mesures de soutien des marchés agricoles les plus touchés par la crise sanitaire. "Nous avons gagné la partie, ça a été rude avec l’Union européenne", s’est réjoui Didier Guillaume. "Pour le lait, nous avons gagné les arbitrages : on pourra faire du stockage." Le lait sera donc stocké sous forme de beurre et de poudre : surproduit en cette période de confinement, cela évitera ainsi de le jeter.

En effet, Bruxelles a proposé de fournir des aides au stockage privé sur le marché du lait et de la viande, afin de retirer des produits frais du marché, et donc périssables, et de soutenir les prix. Le ministre de l’Agriculture a également mentionné le cas de la pomme de terre, fortement utilisée pour la fabrication de frites dans les fast-food , qui sera autorisée à être stockée. Pour être effectives, ces mesures doivent d’abord être votées par les Etats-membres d’ici la fin du mois.

Si le ministre se satisfait de ces garanties, il espère obtenir davantage d'appui de l’Union européenne dans les secteurs viticoles et horticoles, mis à mal par la fermeture des restaurants et des fleuristes. "Les viticulteurs sont en train d’être totalement asphyxiés", a-t-il prévenu ce jeudi matin. "Les agriculteurs français peuvent se rassurer dans un certain nombre de domaines et dans d’autres domaines, il faut aller plus loin."