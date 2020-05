Olivier Véran promet aux soignants "des mesures d'ampleur" pour réformer l'hôpital

Après les mesures ponctuelles - sous forme de primes exceptionnelles - en faveur des soignants engagés dans la lutte contre le Covid-19, l'exécutif va engager une réflexion sur les mesures structurelles pour répondre aux difficultés du système de santé. Le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué mercredi qu'il allait engager le 25 mai une concertation avec les acteurs concernés "pour qu'ils puissent partager leur vision du système de santé, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut conserver".

Cette concertation, baptisée le "Ségur de la santé" par Emmanuel Macron vendredi dernier, doit aboutir durant l'été. "Nous irons vite", a assuré le ministre de la Santé à l'issue du Conseil des ministres. "Au plus tard à la mi-juillet, nous tirerons les conclusions de ces concertations auprès des professionnels pour apporter des réponses ajustées et construire un système plus fort et plus résilient."

A ce stade, selon les informations recueillies par LCI, le calendrier des réunions avec les syndicats n'avait pas été précisé. C'est l'ancienne secrétaire générale de la CFDT Nicole Notat qui sera chargée de piloter la concertation. Elle "sera elle-même entourée d'experts", a précisé Olivier Véran.