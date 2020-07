Covid-19 : que se passe-t-il en Mayenne, où six clusters ont été identifiés ?

La Mayenne est sur le pied de guerre. Six "clusters" ont été identifiés ces dernières semaines : quatre à Laval (un abattoir, un Ehpad, une école et un centre d'hébergement et de réinsertion sociale), un à Craon (un abattoir) et un à Château-Gontier (un foyer de jeunes travailleurs et un établissement de service d’aide par le travail), "où des dépistages sont toujours en cours d'investigation". Il faut dire que dans ce département, la circulation du virus est beaucoup plus intense.

Ainsi, entre le 25 juin et le 6 juillet, le nombre de nouveaux cas positifs au Covid-19 a quadruplé, passant d'abord de 54 à 109 puis de 109 à 219 entre le 30 juin et le 6 juillet. C'est ce doublement à deux reprises et en deux semaines du nombre de cas découverts qui inquiète les autorités. Ce que confirme auprès de LCI Benoit James, le directeur de crise de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire : "Jusqu'au 6 juillet, les cas positifs augmentaient de façon exponentielle, là on voit une légère baisse apparaître mais ces résultats ne sont pas encore consolidés. Il vaut donc mieux rester prudent et se dire que la situation n'est pas encore sous contrôle", estime-t-il dans la vidéo en tête de cet article.