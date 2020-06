Covid-19: la conservation des données inquiète l'Ordre des médecins

L'Ordre des Médecins a exprimé dans un communiqué sa "vive inquiétude face au double langage du gouvernement" ce lundi 15 juin. Dans son projet de loi sur la fin de l'urgence sanitaire, effective le 10 juillet au soir, l'exécutif prévoit au sein de l'article 2 un allongement de la durée de conservation de certaines données collectées" pour "lutter contre l'épidémie de Covid-19".

Or, explique l'Ordre des Médecins, le gouvernement s'était engagé auprès de la profession en mai dernier à ne pas conserver ces fichiers SIDEP et AmeliPro, mis en place par les "brigades" de l'Assurance Maladie pour identifier les personnes détectées positives au Covid-19 et isoler les cas contacts. Selon l'institution, c'est parce que des garanties avait été obtenues de la part de l''exécutif qu'elle avait consenti à demander aux praticiens de "contribuer à la mise en place des dispositifs de santé publique mis en oeuvre". De plus, "les modalités de prolongation qui seraient fixées par décret, et donc échappant au débat parlementaire, n’apparaissent pas conformes non plus à l’enjeu démocratique que représente pour les citoyens ce débat important", estime l'Ordre.