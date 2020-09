Toulouse : des parents d'élèves d'une école élémentaire contestent des fermetures de classes

"On demande que soit établie une liste de cas contacts, ce qui n'a pas été fait. Dans la situation actuelle, l'administration a considéré que 217 enfants sont tous cas contacts, ce qui est une aberration", poursuit Jérôme Horst, qui invoque "les données scientifiques actuelles" révélant "une transmission très faible entre enfants". En plus de la fermeture des neuf classes, les parents d'élèves déplorent "le manque de communication" sur les mesures à respecter au sein des familles ayant des élèves en quatorzaine.

Pour Thomas Maréchal, également représentant de la FCPE et interrogé par l'AFP, c'est le flou le plus total : "On n'a eu aucune recommandation sur ce que l'on doit faire. Nos enfants ont des frères et des sœurs qui continuent à fréquenter leur classe de maternelle, de collège ou de lycée." Les parents d'élèves comptent notamment sur un assouplissement de la quatorzaine à sept jours d'isolement de la part du gouvernement.