Des élèves dénoncent un protocole sanitaire insuffisant, tensions devant plusieurs lycées parisiens

Selon des journalistes sur place, les élèves protestent contre le protocole sanitaire actuellement en vigueur, qui n'a pas été modifié ou très peu, malgré la recrudescence des cas de coronavirus. "On est dans un lycée avec des classes de 35, tous collés", a déploré Nora, en terminale au lycée Sophie-Germain, auprès de l’AFP. "On a des toutes petites salles. La cantine est toute petite, sans aération et on mange sans les masques... Donc, ce qu'on demande, c'est un nouveau protocole sanitaire qui permettrait aux professeurs de dédoubler leurs classes", a renchéri un de ses camarades, Jules.