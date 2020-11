Covid-19 : des patinoires bientôt utilisées comme chambres froides ?

En France comme partout en Europe, la deuxième vague de l’épidémie s’annonce plus brutale et plus meurtrière que la première. Alors, pour faire face à la surmortalité qu’elle pourrait engendrer (2242 décès sont à déplorer dans le pays rien que sur la dernière semaine d’octobre, en hausse de 45% par rapport à la semaine précédente) les préfectures cherchent des solutions pour accueillir et conserver les corps.

L’utilisation de patinoires comme chambres froides temporaires pourrait être envisagée. C’est en tout cas une option retenue par la ville d’Alès, dans le Gard, selon Midi Libre qui évoque une patinoire "en pleins préparatifs" pour y accueillir des morts du Covid "dans les prochains jours". En réalité, celle-ci se ferait seulement en dernier recours, selon nos informations.