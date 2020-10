Covid-19 : des signes d'amélioration à Lyon et Toulouse, assez pour éviter l'alerte maximale ?

En outre, selon le bilan hebdomadaire publié ce mardi par les Hospices civils de Lyon, 205 personnes sont hospitalisées pour Covid-19 dans l’un des établissements gérés par les HCL, soit 24 de plus qu’il y a une semaine. Parmi elles, 42 sont prises en charge en réanimation, soit deux patients de plus que le 29 septembre. Cette stabilisation s'observe également via les appels au Samu liés au Covid-19. Ces derniers ont encore diminué par rapport à la mi-septembre (12% des appels contre 17,2% il y a quinze jours). Aux urgences adultes, le nombre de passages en lien avec le coronavirus est également en baisse, concernant moins de 15% des patients reçus.

Ce dernier indicateur est d'une importance majeure puisque c'est lui qui est à l'origine de la bascule de Paris en alerte maximale. Or, à Lyon, depuis une semaine, ce dernier ne progresse plus, oscillant néanmoins à un niveau très haut, autour de 29-30%, le seuil de 30% étant crucial. S'agissant du taux d'incidence, il se situe autour de 250 pour 100 000 habitants dans le Rhône, ce qui là encore est très élevé.

Selon les informations de La Dépêche, la Ville rose ne passerait pas en zone d'alerte maximale ce jeudi non plus. Mais ce pourrait être le cas dans les prochains jours. Même si elle ne s'est pas dégradée autant qu'à Saint-Etienne et Grenoble ces derniers jours, la situation y reste préoccupante. En effet, alors que le nombre de nouveaux cas dans la population et chez les plus de 65 ans avait franchi le seuil d'alerte la semaine dernière à Toulouse, ce chiffre se serait depuis stabilisé, les nouveaux chiffres n'ayant toutefois pour l'heure pas été communiqués.

Quant au troisième critère, celui qui concerne le nombre de patients Covid en réanimation sur le nombre total de lits, il reste, malgré une progression, sous le seuil d'alerte : 29% contre 17% la semaine dernière.