Allègement du confinement : les questions en suspens avant l'allocution d'Emmanuel Macron

L'exécutif dans la dernière ligne droite avant l'assouplissement du confinement instauré le 30 octobre. Alors qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer mardi à 20 heures pour détailler aux Français le scénario des trois prochains mois, on commence à y voir plus clair. L'assouplissement - on ne parle plus de déconfinement -, très progressif, devrait se faire en trois phases.

La première sera l'ouverture des commerces non essentiels "autour" du 1er décembre, ainsi qu'un possible assouplissement pour les activités sportives des plus jeunes, les activités cultuelles voire culturelles (théâtre). La deuxième consisterait à lever en partie les restrictions de déplacement pour la période de Noël. La troisième, courant janvier, permettra la réouverture des bars et restaurants.

Concrètement, l'exécutif doit toutefois lever plusieurs doutes sur les conditions de ces assouplissements. Jean Castex doit rencontrer les partenaires sociaux, lundi soir, et un conseil de défense est prévu mardi matin, quelques heures avant l'allocution présidentielle.