La SNCF maintient tous ses trains pendant les vacances de la Toussaint malgré le couvre-feu

Pas de couvre-feu pour la SNCF. Malgré la restriction annoncée par le président de la République mercredi soir, l’ensemble du réseau ferroviaire du pays fonctionnera normalement ces prochains jours, alors que vont débuter les vacances de la Toussaint. "SNCF Voyageurs confirme que les TGV Inoui, Ouigo, Intercités, trains internationaux et trains régionaux circuleront tous comme prévu en ce week-end des 16, 17 et 18 octobre, ainsi que pendant l’ensemble des vacances de la Toussaint", précise l’entreprise dans un communiqué.

Plus de 5 millions de voyageurs sont attendus dans les rames ces prochaines semaines. Pour lutter contre la reprise de l’épidémie et accueillir dans les meilleurs conditions ses usagers, la SNCF confirme que "toutes les mesures continuent d’être prises pour garantir la sécurité sanitaire des voyages dans les trains comme dans les gares". Ainsi, le port du masque y est évidemment obligatoire, et l’entreprise ferroviaire assure que "tous les trains sont nettoyés et désinfectés quotidiennement".