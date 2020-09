Déjà 28 écoles et 262 classes fermées depuis la rentrée : Blanquer justifie de "fermer assez facilement"

A peine une semaine après la rentrée, déjà 28 établissements scolaires ainsi que 262 classes ont fermé en France en raison de cas de Covid-19, a indiqué lundi soir Jean-Michel Blanquer sur BFMTV. Le ministre de l’Education avait déjà communiqué un premier bilan vendredi 4 septembre : on dénombrait alors 22 établissements fermés (10 en métropole et 12 à La Réunion), sur un peu plus de 60.000 en France, et une centaine de classes.

Dans certains cas, ce sont des membres de l’équipe pédagogique qui ont été infectés par le virus. Dans d’autres, ce sont des élèves qui ont été contaminés. A Saint-Priest, dans le Rhône, une classe de maternelle a ainsi fermé le jour de la rentrée après qu’un enfant de moyenne section a été testé positif.

"C'est le genre de choses que nous attendions", "c'est le corollaire indispensable de la prudence que nous avons", a commenté Jean-Michel Blanquer ce lundi, précisant : "Nous fermons assez facilement de façon à être très prudents". Le ministre ajoute que le chiffre sera "probablement plus élevé au cours des prochains temps".