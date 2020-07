Coronavirus : gestes barrières oubliés, masques délaissés... comment expliquer un tel relâchement ?

"Après une période de contraintes avec plusieurs facteurs de stress, certaines personnes ont effectivement besoin d'un relâchement de pression" constate la psychologue Mélanie Fouré, contactée par LCI. "Ainsi, l'autodiscipline est moins stricte voire inexistante." Mais d'un point de vue socio-psy, comment expliquer une telle amnésie pour les mesures sanitaires ? "L'être humain est capable d'une grande adaptation et de faire face à des évènements contraignants et difficiles", poursuit-elle, notant ainsi les efforts fournis par les Français pendant les mois de confinement, "mais sur le moyen terme, il est nécessaire d'avoir la perspective des bénéfices". En d'autres termes, "la motivation dépend d'un équilibre entre les avantages et inconvénients et si nous ne pouvons pas se projeter sur les avantages pour soi ou pour la société de faire des efforts, il est difficile de les maintenir."

Or, depuis une semaine, les messages de prudence se multiplient de la part des autorités sanitaires. Un avertissement lancé ce jeudi dans Le Monde par le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a jeté le froid dans notre insouciant ciel bleu azur : "L’été pourrait se passer dans des conditions optimales, à condition que les mesures de distanciation sociale se poursuivent. Or, je suis frappé de voir que ce n’est pas le cas" lance-t-il. "Les mesures de distanciation sociale sont en train de nous échapper. Il faut que tout le monde comprenne que sans même parler de deuxième vague, nous sommes à la merci d’une reprise en France".

A mesure que les Français se détendent, le Conseil scientifique se crispe. Là où certains Français ont appliqué le "J'embrasse pas" afin d'anéantir la possibilité de la contagion, d'autres en revanche ont clairement abandonné toutes les mesures barrières telles que le fait d'éternuer dans son coude ou les gestes de distanciation sociale comme le renoncement aux embrassades et le mètre d'éloignement. Pensant sans doute qu'il s'agit là d'une affaire ancienne et d'une menace révolue.

Contacté par LCI, le psychologue Sébastien Garnero voit, lui, "une familiarité avec le virus" dans ce relâchement ambiant : "L’angoisse et la peur cèdent peu à peu, les comportements excessifs ou aberrants de protection face à la menace diminuent progressivement, dans une forme d’accoutumance ; et la vie reprend son cours mettant sur un plan secondaire la problématique de la Covid dans une forme de refoulement collectif de ce qui a été une dure épreuve pour tous. On préfère alors se passionner pour d’autres problèmes de société plus à distance de la maladie, mais relayant également nos préoccupations."

A cela s'ajoute, selon lui, un ras-le-bol face aux injonctions et aux discours contradictoires face au virus : "On peut également voir dans cette tendance un aspect sociétal et la façon pour le moins paradoxale de gérer cette crise pandémie en France et dans d’autres pays au travers d’injonctions paradoxales qui n’ont fait que rendre confus, inaudibles et anxiogènes les messages de prévention ou de santé relayés au fil des semaines sur les masques, sur le vaccin, sur la chloroquine..." Des tâtonnements ayant amplifié les difficultés liées au confinement "ayant généré pendant des semaines une grande frustration, un isolement social suite à une privation de liberté, une perte de lien avec l’autre, un dérèglement de ses rythmes biologiques et psychologiques internes, une crainte pour sa vie ou les êtres chers face à un 'ennemi viral invisible' avec un sentiment d’impuissance au prise à un tel événement."

D'où un impact important "en termes psychologiques et psychosomatiques tant sur le plan individuel que du couple et de la famille" : "les contacts sociaux ont été extrêmement réduits, l'isolement pour certains a pu avoir des effets délétères sur le moral, et le psychisme favorisant un cortège de conséquences psychologiques", ajoute-t-il. "Rester au domicile n’a rien de normal et naturel pour l’humain, être social par essence. De nombreux besoins fondamentaux sont alors mis à mal dans des circonstances particulières durant ce type huis clos."