Covid-19 en France : plus de 16.000 nouveaux cas détectés en 24h, un record

Les indicateurs sont donc en hausse, et ce depuis plusieurs semaines, ce qui a conduit les autorités sanitaires à placer 101 départements en situation de vulnérabilité "limitée, modérée ou élevée". A noter qu'elles alertent également sur deux faits qui pourraient être sous-estimés : "l’augmentation des nombres de cas confirmés due à la probable saturation des capacités diagnostiques" et "le nombre de clusters". Elles recommandent de fait de porter le masque plus fréquemment et "d'améliorer le maintien systématique d’une distance d’au moins un mètre entre les personnes, sans se serrer les mains ni s’embrasser, notamment chez les jeunes adultes et en milieu privé.