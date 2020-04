Coronavirus : 4000 médecins libéraux en arrêt de travail

Interrogé par LCI le 22 avril dernier, le docteur Patrick Clervoy, professeur de médecine à l’Ecole du Val-de-Grâce, alertait sur les risques liés à la surcharge de travail et les risques sanitaires auxquels ils sont exposés : "Les infirmières et les médecins libéraux, qui sont très sollicités et aussi très exposés, sont ceux à ce stade qui sont les plus impactés sur le plan physique et psychologique. Beaucoup multiplient les heures de travail, sans prendre de repos car ils n’ont personne pour les relever, simplement par esprit de dévouement professionnel. En outre, ils n’ont pas forcément à leur disposition le matériel nécessaire pour se protéger. Ce qui ajoute du stress dans leur quotidien."