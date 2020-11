Les enseignants appelés par leurs principaux syndicats à une "grève sanitaire" mardi

"Les conditions actuelles rendent impossibles la limitation du brassage, la constitution de petits groupes d’élèves ou encore la distanciation physique. L’école souffre par ailleurs d’un manque d’enseignants pour assurer le remplacement des professeurs absents", dénonce dans un communiqué le SNUipp-FSU qui, en conséquence, appelle les enseignantes et enseignants des écoles à se mettre en grève le mardi 10 novembre pour exiger de meilleures conditions sanitaires. Même son de cloche du côté du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, qui demande notamment "le passage à des demi-groupes", la "réorganisation de la demi-pension", le "recrutement d'agents pour nettoyer davantage les salles" et une "réflexion pour renforcer l'aération".

Même sentiment de colère du côté des lycéens. A Nantes ce jeudi, le lycée des Bourdonnières a été bloqué par plusieurs centaines d'élèves qui ont aussi empêché la circulation sur la voie publique, selon la police, qui a fait état de feux de poubelles. Au moins deux lycéens ont été interpellés. Dans un communiqué, le "mouvement lycéen des Bourdonnières" a dénoncé "la mise en danger des professeurs, des élèves et (...) leur entourage avec tous les brassages dans un lycée de 2.000 élèves, notamment au self où la distanciation sociale reste impossible". Interrogé, le rectorat a indiqué que les cours avaient pu reprendre dans la matinée après la dispersion de la manifestation par la police.

Même chose à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), où le lycée Aristide Briand a été bloqué par les élèves, provoquant là aussi l'intervention des forces de l'ordre, selon la police. Dans le même temps, à Tours, plusieurs dizaines de lycéens ont organisé un barrage filtrant devant le lycée Grandmont, a constaté un correspondant de l'AFP. "Nous sommes trente dans certaines classes et nous avons peur de propager le virus. Nous voulons nous protéger et aussi nos familles. Nous avons pris quelques poubelles et palettes pour faire le blocage mais nous rangerons tout dans la journée. On laisse entrer nos camarades", a expliqué Dimitri, scolarisé en Terminale.