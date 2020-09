De nombreux écoliers guadeloupéens privés d'école à cause de coupures d'eau

Ce lundi matin, une semaine après le retour en classe, la plupart des écoles de la région de Grande-Terre en Guadeloupe sont restées portes closes. "On a reçu un message le matin même sur le groupe WhatsApp commun de l’école, nous expliquant qu’il y avait une coupure d’eau", raconte à TF1 Jessica, maman de deux enfants, dans le reportage en tête de cet article. Le protocole sanitaire pour faire face à l’épidémie de nouveau coronavirus (Covid-19) exige en effet le renvoi des enfants chez eux en cas de manque d’eau.

Selon le rectorat, sur six communes, quarante écoles, deux lycées et un collège n’ont pas pu rouvrir comme prévu. La faute à un mouvement de grève illimité des agents affiliés au syndicat Unsa de la régie Siaeag ("syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de la Guadeloupe"), promise à la dissolution sous quelques jours. "Quelques écoles et lycées sont concernés par des cas de Covid-19 mais ce sont surtout les coupures d'eau qui forcent à fermer", a expliqué Eddy Ségur, secrétaire départemental du syndicat Snes-FSU.