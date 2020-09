Fermeture des bars, rassemblements... Le détail des restrictions imposées à Paris

A partir de ce samedi 26 septembre et jusqu’au vendredi 9 octobre inclus, les rassemblements de plus de 10 personnes seront proscrits sur la voie publique dans la capitale, y compris dans les parcs, jardins et bois. "Cette mesure s’applique aussi bien aux rassemblements à caractère privé qu’aux vide-greniers, brocantes et autres cérémonies", précise le communiqué. En revanche, l'interdiction ne concerne pas les manifestations à caractère revendicatif, "qui doivent néanmoins être déclarées en préfecture".

Concernant les salles de sport et les gymnases, ils resteront tous portes closes pour une durée d'au moins quinze jours. Mais les activités scolaires et prériscolaires bénéficient d'une dérogation, tout comme les entraînements des sportifs professionnels et de haut niveau, précise la Préfecture de police. Les piscines, couvertes ou non, et les terrains de sport en plein air resteront accessibles dans les conditions habituelles.