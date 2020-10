Covid-19 : "Il faut organiser un dépistage de masse de la population", réclame l'épidémiologiste Catherine Hill

La deuxième vague est arrivée, et la stratégie pour la contrer pose déjà question. Alors que le nombre de contaminations ne cesse de grimper (près de 27.000 samedi, un record depuis le déconfinement), les hôpitaux s'apprêtent à recevoir un afflux massif de cas graves. Mais pour l'épidémiologiste Catherine Hill, le nombre de cas est en réalité beaucoup plus important.

Pour diminuer la circulation virale, elle propose donc de "tester et isoler très rapidement les personnes positives, dont beaucoup sont complètement asymptomatiques". En ce sens, elle plaide pour "organiser un dépistage de masse de la population". "Tant que nous ne faisons pas cela, le virus circulera", et "le cafouillage continuera", regrette-t-elle, car "nous ne contrôlons pas la circulation du virus en France." "Or, il y a énormément de façons de faire des tests : antigéniques, groupés, on peut chercher le virus dans les eaux usées..." Une stratégie qui permettrait, selon l'épidémiologiste, de "trouver rapidement les personnes positives" et ainsi "les isoler" afin de briser les chaînes de contamination.