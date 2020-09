Indispensables pour les enseignants des petites classes, des masques transparents dès l'automne

Pour aider ces élèves, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé équiper de masques "inclusifs" tous les professeurs de classe maternelle et ceux qui ont des élèves sourds et malentendants, d’ici l’automne. Ces masques transparents vont permettre aux élèves de lire sur les lèvres et de comprendre les mimiques faciles de leur enseignant.

Mais ces masques coûtent deux fois plus cher que ceux en tissu. Un masque transparent, se vend en moyenne 10 €, mais selon nos informations, le gouvernement les achètera entre 6€ et 7€ à l’unité. Au total, cinq entreprises françaises qui fabriquent des masques transparents ont été homologués dont APF Entreprise. Pour Serge Widawski, directeur national de cette dernière, la raison de ce prix élevé réside dans le temps de fabrication, "il faut environ 8 minutes pour fabriquer un masque comme celui-là" explique-t-il. Avec 80.000 masques fabriqués par mois, Serge Widawski souhaite s’associer avec d’autres entreprises et vise les 500.000 masques, tous lavables et anti-buées.