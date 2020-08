Covid-19 : le Pr Raoult organise sa conférence de presse en même temps que celle du gouvernement

A l'heure où l'épidémie de Covid-19 progresse, Paris et Marseille s'opposent. Ainsi, ce jeudi 27 août à 10h30, deux conférences de presse débuteront en même temps dans les deux métropoles.

Depuis Matignon, le Premier ministre Jean Castex doit faire le point sur la situation sanitaire, sociale et économique en France, accompagné des ministres de la Santé et de l'Education, Olivier Veran et Jean-Michel Blanquer.

Depuis l'IHU de Marseille, le professeur Raoult veut donner son point de vue sur la crise dans les Bouches-du-Rhône, département métropolitain le plus touché par la deuxième vague. A ses côtés, se trouveront la nouvelle maire de la ville, Michèle Rubirola et la présidente du Conseil départemental et de la métropole, Martine Vassal.