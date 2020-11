Covid-19 : le protocole sanitaire renforcé au lycée, les épreuves communes du bac annulées

Les enseignants et les lycéens ont-ils été entendus par Jean-Michel Blanquer ? Après une semaine de rentrée mouvementée dans plusieurs établissements, avec des blocages, des cours suspendus et une menace de grève, pour dénoncer des mesures sanitaires "insuffisantes" dans des classes souvent bondées, le ministre de l'Education a annoncé ce jeudi un renforcement du protocole sanitaire dans les lycées.

Les mesures en place depuis la rentrée "sont à l'évidence plus difficiles à appliquer au lycée, où les déplacements des élèves sont plus nombreux et plus fréquents, et l'organisation de la restauration scolaire plus complexe", reconnaît le ministre dans un courrier transmis aux chefs d'établissement, après avoir consulté les organisations syndicales. Afin de limiter les risques de contagion du virus, "il convient désormais que chaque lycée établisse un plan de continuité pédagogique, mis en oeuvre

jusqu'aux prochains congés scolaires, qui garantisse au moins 50% d'enseignement en présentiel pour chaque élève", demande-t-il.

"Tous les élèves doivent travailler pendant la totalité du temps scolaire ordinaire, que ce soit en cours, en classes virtuelles ou en autonomie", précise-t-il. Mais chaque établissement peut s'organiser comme il le souhaite en privilégiant "l'accueil en demi-groupes", "l'accueil par niveau" ou "le travail à distance un ou deux jours par semaine". Jean-Michel Blanquer demande qu'une "attention particulière soit apportée aux lycées professionnels pour lesquels la mise en oeuvre de l'enseignement à distance est rendue plus complexe".