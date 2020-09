Covid-19 : les fêtes étudiantes interdites dans les zones en alerte renforcée

Une rentrée sans soirées : c'est ce qui attend ces prochains jours les étudiants. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a déclaré ce mercredi soir que les fêtes étaient désormais proscrites dans les zones d'alerte renforcée en raison de la propagation du Covid-19.

Comme l'a précisé le gouvernement, plusieurs villes ont basculé en rouge ce mercredi soir : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nice, Paris et petite couronne, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse. Autant de villes où la population étudiante est nombreuse. Il faut "réduire et réglementer certains événements et activités dont on sait qu'ils sont particulièrement propices à la circulation du virus", a expliqué le ministre pour justifier de ces mesures dont fait partie l'interdiction des soirées étudiantes. Des soirées de plus en plus synonymes de clusters : depuis le début du mois de septembre, des cas de Covid-19 ont été recensés dans plusieurs établissements supérieurs du pays.