Covid-19 : les gestes barrières de moins en moins respectés... sauf le port du masque

Malgré la reprise de l’épidémie, les gestes barrières semblent de plus en plus abandonnés. Selon la dernière enquête CoviPrev relayée par Santé publique France ce mercredi, seule l’utilisation du masque en public est en hausse et devient même la mesure barrière la plus respectée par la population. Dans le détail, entre le 24 et le 26 août, 68,6% des Français indiquaient porter un masque lorsqu’ils étaient en public. C’est sept points de plus que fin juillet (61,2%).

En revanche, la mesure "saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades", pourtant la plus respectée depuis le début de la crise sanitaire, est de plus en plus délaissée. 65,9% des Français déclarent encore l’appliquer, contre environ 69% en juillet. À titre de comparaison, plus de 92% de la population assurait arrêter de serrer la main ou de s’embrasser en avril, pendant le confinement.