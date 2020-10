Covid-19 : les jeunes parmi les plus touchés financièrement par le confinement

Pour les Français, le confinement a eu de lourdes conséquences. Tant psychologiques, avec l'isolement qu'il a créé, que pécuniaires, avec l'arrêt de l'activité économique du pays. Selon une étude de l'Insee parue ce mercredi, un quart des personnes interrogées déclaraient en mai 2020 que leur situation financière s’étaient dégradée. Parmi elles, 42% estimaient que "leur situation financière est juste et qu’il faut faire attention", 27% que leur situation financière est "difficile" et 7% qu’ils "ne peuvent pas s’en sortir sans s’endetter". Et les jeunes, qui exercent pour beaucoup des métiers précaires, sont parmi ceux qui ont payé le plus lourd tribut.

En 2019, plus de 700.000 jeunes sont entrés sur le marché du travail. Un début de la vie active qui ne s'est pas fait dans les meilleures conditions, avec l'arrivée du Covid-19 quelques mois plus tard. La période du confinement, qui s'est étalée de mars à mai, a entraîné l'arrêt de nombreuses activités. Et étant les plus à risque d’occuper des emplois temporaires, "les jeunes récemment entrés sur le marché du travail ont été les premières victimes de la chute brutale de l’activité économique", indique l'enquête de l'Insee.

Face à la baisse de l'activité et l'incertitude de la reprise, de nombreuses entreprises ont effectivement préféré rogner leurs effectifs en ne pérennisant pas leur main d’œuvre temporaire ou en réduisant leurs embauches. "D’après les premières enquêtes conjoncturelles menées par la Dares [Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, ndlr], fin mars, 11% des entreprises déclaraient une baisse de leurs effectifs. En outre, l’emploi intérimaire s’est contracté de 54% entre fin décembre 2019 et fin avril 2020, et les embauches en CDD pour les dix derniers jours de mars se situent environ 60% en deçà de leur niveau de fin mars 2019."