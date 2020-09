Covid-19 : les piscines couvertes fermeront dans les zones d'alerte renforcée

C'est une question que se posaient les férus de natation depuis l'instauration des nouvelles mesures sanitaires. Les piscines vont-elles devoir fermer, tout comme les gymnases et les salles de sport, dans les zones d'alerte renforcée ? Et sur ce point-là, même le Premier ministre a semblé tâtonné, sur le plateau de "Vous avez la parole", sur France 2. C'est finalement son ministre de la Santé Olivier Véran qui a tranché.

Interrogé sur le plateau de France 2 sur l'ouverture ou non de ces lieux de loisirs, Jean Castex a d'abord répondu que oui, "toutes les piscines couvertes vont fermer dans les zones d'alerte renforcée et maximale. Les piscines en extérieur resteront, elles, ouvertes", a-t-il précisé. Avant, quelques minutes plus tard face à une nouvelle question sur le sujet, d'hésiter et de préférer passer la main à Olivier Véran. "Il faut peut-être vérifier sur les piscines. J'avais en tête les piscines dans les salles polyvalentes. Je demande une vérification à Olivier Véran", a déclaré Jean Castex. "La question est tranchée, a aussitôt embrayé le ministre de la Santé : les piscines couvertes seront fermées dans le cadre d'une concertation proposée entre le préfet et les collectivités locales". Néanmoins, a-t-il confirmé,"celles en plein air resteront ouvertes".