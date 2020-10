"Mesure inapplicable", "surcroît de travail"... La police face au défi du couvre-feu

La police a-t-elle vraiment les moyens de s'assurer de la bonne conduite de 20 millions de Français chaque nuit pendant six semaines ? Les contours de l'organisation du couvre-feu à peine dévoilés par l'exécutif, plusieurs personnalités ont alerté sur le manque de moyens pour mener à bien les contrôles. "C'est évidemment un surcroît de travail pour les forces de l'ordre", a ainsi jugé Olivier Varlet, secrétaire général de l'UNSA Police, sur LCI (voir vidéo en tête de cet article). "La plage horaire pose problème puisque nous avons déjà peu de policiers disponibles pour effectuer les missions du quotidien."

Pour les aider, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce jeudi que 12.000 policiers et gendarmes seraient chargés, chaque nuit, de faire respecter les consignes, en plus des effectifs traditionnels et de la police municipale. "Ce sont les CRS et les gendarmes qui vont renforcer les collègues de la sécurité publique pour assurer cette mission", selon Olivier Varlet, sans quoi les forces de l'ordre "n'auraient pu assumer" la charge de travail supplémentaire qui leur est demandée.