Mesures sanitaires en Paca : la région va déposer référé contre la fermeture des bars et restaurants

La mesure ne passe décidément pas dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La décision de fermer les restaurants et les bars de l'agglomération marseillaise a mis en colère nombre de responsables locaux et professionnels du secteur. Au lendemain de ces annonces, et après une soirée où les élus et le ministre de la Santé ont échangé des tweets, Renaud Muselier, président de la région Paca, a annoncé qu'il déposerait un référé-liberté pour tenter de faire plier l'Etat : "Nous déposerons dès demain un recours en référé-liberté contre l’arrêté préfectoral, avec des restaurateurs et des cafetiers directement touchés par les mesures annoncées. Ensemble, nous manifesterons demain matin devant le Tribunal de commerce de Marseille", a-t-il écrit ce jeudi en fin d'après-midi sur Twitter.