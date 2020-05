Saintes-Maries-de-la-Mer, la dernière commune confinée de l'Hexagone

Rappelant l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans un espace public au moins jusqu'à la fin de la première phase du déconfinement, soit jusqu'au 1er juin inclus, les autorités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le maire des Saintes-Maries de la mer ont pris la décision d'annuler le pèlerinage.

Ailleurs en France, certaines activités reprennent progressivement, sous conditions et en fonction des situations sanitaires. Si les plages et plans d'eau ont rouvert, c'est le plus souvent en "mode dynamique", c'est à dire sans l'autorisation de s'asseoir ou de faire des châteaux de sable, encore moins de s'allonger pour bronzer. A Paris, les parcs et jardins restent fermés malgré les demandes réitérées de la maire, Anne Hidalgo. Une décision qu'Edouard Philippe a justifié vendredi dans un courrier : l'Île-de-France étant en zone rouge "il n'est pas envisageable, à ce stade, d'y autoriser l'ouverture des parcs et jardins".