Un collectif demande l'annulation des amendes liées au confinement pour les plus précaires

Ainsi, les témoignages ont afflué sur l'adresse mail amendes.covid@gmail.com créée par le réseau associatif à l'origine engagé sur le sujet des violences policières. "On dit au gouvernement : ces amendes ont été le plus souvent délivrées par des fonctionnaires qui ne faisaient que suivre les consignes mais sans tenir compte de la réalité sociale de ces personnes. Ni de leurs conditions de logement. (...) Aujourd'hui ces amendes plongent des familles dans l'inquiétude", confie Hassen Hammou du collectif à France Inter.

"L'État verse de l'argent pour aider ces familles d'un côté et en reprend de l'autre avec ces amendes. C'est illogique", explique-t-il encore au micro de Sud Radio. Celui-ci demande la levée des amendes pour les ménages les plus fragilisés par la crise sociale qui se joue, c'est à dire principalement des familles nombreuses et des femmes seules. La demande a été adressée au ministre chargé du Logement Julien Denormandie et est soutenue par d'autres représentants associatifs, comme des membres du Secours Populaire.