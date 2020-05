En vue du déconfinement, un "amendement des amoureux" défendu par une députée LaREM retoqué

"La loi a tellement restreint les libertés publiques, certes pour des raisons d'urgence sanitaire, qu'elle est tout prêt de bannir l'amour", a estimé Mireille Clapot. "Quand on écrit motif familial, on exclue de fait des couples qui sont non-conjoint, concubins non pacsés, et tout simplement qui s'aiment et qui ne peuvent rester longtemps sans se voir." Ce à quoi le ministre de la Santé Olivier Véran a rétorqué qu'il ne voulait pas multiplier les "dérogations" dans la loi, tout en la remerciant pour ce "moment de tendresse".