Le coronavirus dans l'air peut-il nous infecter ? Ce que les dernières données nous apprennent

Ces micro-gouttelettes que nous rejetons lorsque nous respirons et parlons peuvent rester en suspension en intérieur, potentiellement pendant des heures en l'absence de ventilation, et de fait être inspirées par d’autres personnes.

Une étude, publiée en mai dans la revue américaine PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), montrait ainsi comment la parole était un probable vecteur de transmission du virus via les micro-gouttelettes de salive qu'elle génère. Ces dernières pouvant rester suspendues dans l'air d'un espace fermé pendant plus de dix minutes, dans le cas de l'expérience en question.