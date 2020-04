Brevet et baccalauréat 2020 : comment garantir l’équité entre les candidats ?

Les candidats au brevet et au baccalauréat ne passeront aucune épreuve écrite pour cette édition 2020. A cause de la crise sanitaire et de la fermeture des écoles depuis plusieurs semaines – et pour une durée encore indéterminée – le gouvernement a décidé que les examens seraient validés grâce aux notes du contrôle continu. Mais alors comment garantir l’équité entre les candidats de régions et d’établissements différents ?

Les décisions ont été prises en fonction de plusieurs critères, a indiqué Jean-Michel Blanquer lors de sa conférence de presse. "Ne pas léser les élèves", "garantir la qualité et l’équité du diplôme du bac", "s’assurer qu’il y ait le maximum de semaines de cours, notamment au mois de juin". Alors comment compte s’y prendre le gouvernement pour respecter l’équité, et ne pas maintenir les inégalité qui peuvent exister entre les établissements ?