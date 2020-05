Enchères au profit des Hôpitaux de France : "aucun trésor" mis en vente, assure le Mobilier national

"La décision doit être prise à l’unanimité ! Il suffit d’une voix contre pour que le meuble ne soit pas aliéné et vendu." Enfin, une troisième commission, dite de contrôle, présidée par un magistrat de la cour des Comptes, assisté d’un conseiller d’Etat et d’un inspecteur général des Finances, doit encore donner son aval.

Chose exceptionnelle, une étape de validation supplémentaire sera mise en place pour cette vente "afin d’être certain de ne pas commettre d’impairs", explique Hervé Lemoine. "Nous avons décidé qu’une commission interne réunissant tous les scientifiques de l’établissement, inspecteurs des collections et conservateurs du patrimoine, se réunirait pour décider de la liste des biens aliénables du domaine public. Un seul vote contre et le doute bénéficie toujours à l’objet."

Ces cessions sont nécessaires pour deux raisons. "Premièrement, les ventes permettent de mieux séparer, pardon de la trivialité de ma comparaison, 'le bon grain de l’ivraie'. Dans nos dépôts, nous conservons dans les mêmes conditions des chefs-d’œuvre et des armoires de guingois. Notre travail de conservateur et de restaurateur est aussi de mieux identifier les pièces vraiment importantes pour mieux les protéger."

Hervé Lemoine nous confie être agacé par les nombreux raccourcis qu'il a pu lire à propos de cette future vente. "Soyons très clairs : aucune pièce ne sera déclassée pour la vente. C'est parce qu'ils ont été déclassés que nous les vendons et non pas le contraire ! Il n’y aura donc aucun trésor, aucune pièce majeure de mobilier."

Le Mobilier national organise ce type de vente tous les ans. "La dernière vente importante a eu lieu en juin 2011 avec des meubles et des sièges du XIXe et du XXe de style et quelques tapis. C'est dans cette vente que se trouvaient, par exemple, des commodes Empire en très mauvais état et adjugées pour... 50 euros. Beaucoup d’autres lots n’ont même pas trouvé preneur", précise Hervé Lemoine.