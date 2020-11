Confinement : La Poste crée 9000 emplois pour anticiper Noël, comment candidater ?

Y aura-t-il des embouteillages sur la chaîne logistique de la livraison en ligne ? Alors que les magasins ne pourront pas rouvrir leurs portes avant au moins le 1er décembre, les cadeaux de Noël seront cette année sans doute davantage achetés en ligne. Ainsi, la fin d'année 2020 devrait voir circuler en France des volumes sans précédent de colis. Selon le directeur général de Colissimo Xavier Mallet, plus de 100 millions de colis au total pourraient transiter par les services de La Poste "pendant cette période de novembre/décembre", soit 20 millions de plus l'année précédente. Certains jours, l'opérateur de services postaux prévoit de devoir prendre en charge jusqu'à 4 millions de colis certains jours, contre 3,1 millions à la même période en 2019. Pour s'assurer que tous les cadeaux arriveront bien à temps sous le sapin, la société a pris différentes mesures, dont la création de 9000 emplois saisonniers.

"La livraison, le dernier kilomètre, c'est vraiment sur ces sujets-là qu'il y a le plus de besoins", explique à LCI Xavier Mallet. "Mais nous recrutons également dans nos plateformes de tri colis, pour nous aider à superviser les flux, nous aider sur la partie informatique et dans nos services clients." "Plus de 100.000 facteurs, livreurs et chargés de clientèle en bureaux de poste" seront également mobilisés durant la période des fêtes.