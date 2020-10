Covid-19 : Paris et sa petite couronne en "alerte maximale" dès lundi ?

Comme l'a précisé Olivier Véran au cours de son point-presse, la ville de Paris a franchi les trois seuils (taux d'incidence dans la population, taux d'incidence chez les personnes vulnérables, réanimation). Conséquence : si la dynamique se confirme, la capitale et les départements de la petite couronne seront alors placés en zone d'"alerte maximale". Et ce, dès lundi.

"Nous réexaminerons les indicateurs dimanche avec la maire de Paris et l'ensemble des élus concernés, et si la dynamique ne s'est pas infléchie et que les données sont confirmées (...), nous prendrons ensemble dès lundi, les mesures qui s'imposent", a détaillé le ministre.

"Chacun comprend que dans une fête, dans un bar, la probabilité qu'on soit debout, qu'on soit proche les uns des autres, qu'on ne porte pas le masque est forte et, donc, le risque de contamination l'est aussi. C'est ce que disent les études aussi bien française qu'internationale", a expliqué le ministre.

Selon Olivier Véran, des mesures telles que la "fermeture totale des bars" pourraient être adoptées. Le ministre a d'ores et déjà invité les Franciliens à ne plus participer à des fêtes de famille ou à des soirées. En revanche, les restaurant, eux, pourraient rester ouverts y compris en "alerte maximale" à condition que les règles sanitaires soient améliorées. "Le gouvernement va examiner les propositions qui lui sont faites par les représentants du secteur, et étudier des règles qui pourraient leur permettre de rester, en tout ou partie, ouverts", a indiqué Olivier Véran.