Covid-19 : pourquoi il n'est pas alarmiste de déjà redouter une 3e vague

Même crainte formulée par le Pr Amouyel : "Une fois que ça va aller mieux, et que cette deuxième vague sera passée, le risque c'est qu'on commence à relâcher la surveillance. Or, pour éviter une éventuelle troisième vague, il faut tirer les expériences du passé et mettre en place des outils qui évitent les remontées épidémiques." Pour lui, les deux clés de voûte d’un déconfinement réussi seront, en plus du respect des gestes barrières, le dépistage massif et l'analyse généralisée de la circulation du virus dans les eaux usées. "En tant qu'épidémiologiste, je le vois comme un outil vraiment intéressant et ultra puissant à un moment où on développe une stratégie de déconfinement et où on cherche à sortir du 'stop and go',' déclarait-il dans une précédente interview au sujet de la surveillance du virus dans les stations d'épuration. Et de poursuivre : "l'objectif derrière cela, c'est de pouvoir mettre en place une mesure restrictive, ou plusieurs, en fonction de ce qu'on observe. Et donc contrôler la circulation du virus en temps réel."

S'agissant du dépistage de masse, l'épidémiologiste lillois assure que la France a les moyens de déployer un tel dispositif à son échelle. "Ce qu'il manque, c'est un chef d'orchestre. Là on a l'impression d'un concert symphonique qu'avec des solistes", ironise-t-il, estimant que pour "rendre un son audible, ça ne peut venir que du gouvernement et qu'il faut une vraie politique à l'échelle nationale".