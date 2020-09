Covid-19 : quelles mesures spécifiques à Bordeaux, Marseille et en Guadeloupe ?

Des zones où la vigilance doit donc être accrue et où le gouvernement souhaite privilégier une approche locale afin d’éviter un reconfinement généralisé. Jean Castex a demandé aux préfets des régions concernées de lui proposer dès lundi des mesures plus sévères pour lutter contre la prolifération du virus.

La situation devient en effet particulièrement tendue à Marseille, à Bordeaux et en Guadeloupe, selon les autorités sanitaires. Dans les hôpitaux marseillais, face à un risque de saturation, de nouveaux lits ont été mis à disposition des patients Covid . En outre, les opérations non-urgentes ont été annulées à Bordeaux et en Guadeloupe, le CHU de Pointe-à-Pitre étant au bord de la saturation.

Des mesures encore plus drastique comme la limitation de la circulation des personnes sont-elles également à l'étude ? Aucune information n’a été confirmée pour l'heure sur ce sujet. Mais un confinement local, par quartier, ou une limitation de circulation à plus de 100 km sont des scénarios qui n'ont pas été écartés.

En Guadeloupe, les cas de Covid-19 sont en forte augmentation, tout comme le nombre de personnes hospitalisées. Face à cette situation d'alerte, le préfet de région, Alexandre Rochatte, a annoncé la mise en place de nouvelles mesures dès ce week-end. A partir de ce samedi et jusqu’au 29 septembre, les bars et restaurants devront fermer à partir de 23h en semaine et 1h du matin le week-end. Et dès ce dimanche, les salles de réunion et de réception seront fermées. Les salles de spectacles et les cinémas ne sont quant à eux pas concernés par cette fermeture.

À Marseille, aucune information sur les nouvelles mesures n'avait été communiquée samedi matin. Depuis la semaine dernière, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en place le port du masque obligatoire dans toutes les zones "urbanisées ou agglomérées" du département, mais un assouplissement des horaires d'ouvertures a été accordé aux bars et aux restaurants.