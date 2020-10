Raisons de santé, train, sortie du chien... Voici les cas dans lesquels vous pourrez déroger au couvre-feu

Dans quelles conditions les 20 millions de Français concernés pourront-ils sortir de chez eux entre 21 heures et 6 heures à partir de ce week-end ? Au lendemain de l'annonce de l'instauration d'un couvre-feu en Île-de-France et dans huit métropoles du pays, le Premier ministre Jean Castex et son gouvernement ont détaillé les quelques cas dans lesquels il sera possible d'y déroger. Car, comme l'a rappelé le chef du gouvernement, "certains déplacements resteront autorisés". Cinq possibilités, qui figureront sur l'attestation de déplacement dérogatoire, existent.