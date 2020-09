S'expose-t-on à une amende si l'on porte un masque pas assez filtrant ?

La matière, semblable en apparence à une forme de dentelle, paraît particulièrement légère. Les mailles, très espacées, font douter des capacités de filtration et donc de l'efficacité du masque en matière de réduction des risques de transmission du virus. "J’ai lu le décret qui ne précise pas, sauf erreur de ma part, de quelle matière il doit être, et pas non plus d’ailleurs comment le porter", indique cette femme, qui s'estime ainsi dans son bon droit. Ce qui n'est en réalité, pas vraiment le cas.

Il est fort peu probable que le masque portée par cette femme réponde à ces multiples critères, en raison notamment des matières utilisées. Si comme elle, d'autres personnes arborent des masques peu conformes aux spécifications évoquées plus haut, elles sont en théorie passibles de sanctions. "Pour moi, selon la loi, on peut être verbalisé", juge Eric Landot, avocat au barreau de Paris. Un constat partagé auprès de Checknews et qui rejoint celui de l'un de ses confrères, lui aussi sollicité sur le sujet.

Que précise-t-il ? Qu'outre le besoin de couvrir à la fois le nez et le menton, il doit assurer une "efficacité de filtration des particules de 3 micromètres" "supérieure à 70 %". Autre point à respecter, la respirabilité, qui "permet un port pendant un temps de quatre heures", ainsi que "la perméabilité à l'air supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal". Entre autres.

S'il est facile de verbaliser des passants qui n'auraient pas de masque ou qui le porteraient au menton, les forces de l'ordre ont-elles les moyens de réprimander ceux dont les masques ne seraient pas conformes aux préconisations du gouvernement ? En pratique, il apparaît peu probable que de telles entorses à la réglementation donnent lieu à des sanctions, en raison de la difficulté inhérente à la réalisation de potentiels contrôles.

Tout d'abord, il est impossible de calculer de manière fiable la filtration d'un masque sans procéder à un examen en laboratoire. On imagine mal une patrouille en réquisitionner pour réclamer une expertise et dresser par la suite une éventuelle contravention. Par ailleurs, il faut souligner que même des masques bénéficiant d'une certification officielle (et répondant aux recommandations de l'Afnor) ne sont pas infaillibles. Il suffit en effet de dépasser le nombre recommandé de lavages en machine pour altérer les capacités de filtration.

Dès lors, faut-il en conclure que des sanctions seraient inenvisageables ? Le ministère de l'Intérieur, sollicité par LCI, n'a pour l'heure pas répondu. Libération a également essayé d'en savoir plus, mais indique que "le ministère de la Santé et le ministère de l’Intérieur se sont d’ailleurs renvoyé la balle, ne fournissant in fine aucune réponse". Si le port de masques non conformes fait potentiellement courir des risques à soi-même et aux personnes environnantes, il semble donc que les difficultés liées aux contrôles rendent aujourd'hui une verbalisation improbable, voire presque impossible.