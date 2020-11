Un collectif d’avocats dépose un recours contre le port du masque dès 6 ans

Selon les avocats David Silva, Anne Di Nicola, Cécile Jousselin, Flavie de Merleer, Julie Maire, Karine Shebabo, Melody Olibe et Stéphane Maugendre, "l’intérêt supérieur de plus de 4 millions d’enfants de 6 à 11 ans n’a, à aucun moment, été pris en considération, et ce en violation des dispositions constitutionnelles et internationales", écrivent-ils dans un communiqué transmis à France info. Ils déplorent notamment "la souffrance tant psychologique que physique occasionnée par le port du masque huit heures par jour chez de nombreux enfants".