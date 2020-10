Covid-19 : un couvre-feu créerait "un climat anxiogène contre-productif", craint le Dr Prudhomme

L’hypothèse d’un couvre-feu à Paris et dans les métropoles en alerte maximale ne plait pas à tous les professionnels de santé. Si certains jugent cette mesure utile pour "diminuer les contacts" et "limiter la pression sur les réanimations", d’autres ne sont pas de cet avis. Le Dr Christophe Prudhomme, porte-parole de l’Association des médecins urgentistes (Amuf) et délégué CGT, estime qu’une telle mesure pourrait être "contre-productive".

Christophe Prudhomme redoute par ailleurs les conséquences d’un couvre-feu sur les habitants les plus défavorisés. "Avec le confinement et les problèmes psychologiques, est-ce que les conséquences sanitaires de ces mesures ne vont-elles pas être pires que la mortalité liée au coronavirus ?" se demande-t-il. "La population la plus touchée par l’épidémie va encore être la plus défavorisée. Ce sont les premiers de cordée [sic], en particulier la population auprès de laquelle je travaille en Seine-Saint-Denis", poursuit le porte-parole de l’AMUF (voir vidéo en tête de cet article).